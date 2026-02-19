Gambro porteremo la vertenza al Ministero

Il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla ha annunciato che la vertenza Gambro sarà portata al Ministero, dopo aver partecipato a uno sciopero davanti allo stabilimento di Medolla. La protesta nasce dal disappunto dei lavoratori, che chiedono risposte chiare sulla crisi aziendale e sul futuro dello stabilimento. Colla ha sottolineato che la partita è appena iniziata e che la responsabilità di trovare soluzioni spetta anche alle istituzioni. L'iniziativa si è svolta in un momento di crescente tensione tra le parti.

"Siamo all'inizio e non alla fine. Il foglio è bianco ma chi scrive quel foglio dobbiamo essere noi" ha affermato il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla che ieri mattina si è unito ai lavoratori in sciopero e presidio davanti allo stabilimento Vantive Gambro di Medolla. Ma, c'è anche la notizia fatta trapelare dallo stesso Colla che la convocazione al ministero del Made in Italy per discutere della azienda biomedicale potrebbe avvenire in tempi rapidi. Dopo la delusione del tavolo regionale, tenutosi a Bologna il 16 febbraio, in cui l'azienda avrebbe dovuto presentare il piano industriale atteso dal settembre scorso, le rappresentanze sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil avevano proclamato un pacchetto di 40 ore di sciopero, di cui le prime otto ieri.