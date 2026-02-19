Galaxy telefoni stanno ricevendo un aggiornamento di google play

Il 1 gennaio 2026, alcuni modelli di telefoni Galaxy hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento di Google Play System, segnando una svolta dopo mesi di assenza. Samsung ha iniziato a distribuire questa novità, coinvolgendo dispositivi prodotti negli ultimi due anni. Molti utenti hanno notato miglioramenti nelle prestazioni delle app e una maggiore sicurezza del sistema. La distribuzione avviene gradualmente, quindi non tutti i Galaxy hanno ancora ricevuto l’update. La mossa indica una strategia più attenta di Samsung verso l’integrazione con servizi Google.

in data 1 gennaio 2026, alcuni dispositivi Galaxy iniziano a ricevere l'aggiornamento del Google Play System, un segnali di cambio rispetto al lungo periodo di assenza. L'intervento riguarda molte componenti di sistema e va a migliorare sicurezza, stabilità e integrazione con i servizi Google. L'operazione arriva dopo settimane di attese e si distingue per la presenza di una patch che peso stimato intorno ai 90 MB. google play system update sui galaxy: gennaio 2026. Per molto tempo Google non aveva fornito un aggiornamento del Google Play System sui dispositivi Galaxy. Alcuni modelli risultavano ancora ancorati a una versione risalente al 1 luglio 2025.