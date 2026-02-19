galaxy buds 4 falsi leak smorzano i confronti con airpods grazie a una nuova finitura metallica

Un nuovo leak sui Galaxy Buds 4 falsifica le aspettative, evidenziando una finitura metallica che riduce il confronto con gli AirPods. La notizia arriva mentre si avvicina l’eventuale presentazione della serie Galaxy S26. Le immagini trapelate mostrano auricolari dal design più elegante e robusto, con dettagli che potrebbero cambiare il mercato degli accessori wireless. La scelta di materiali diversi fa pensare a un tentativo di distinguersi dai concorrenti più affermati. Nei prossimi giorni si attende conferma ufficiale da parte di Samsung.

galaxy buds 4 e 4 pro emergono come protagonisti di una nuova ondata di anticipazioni, in concomitanza con l'eventuale presentazione della serie Galaxy S26. Le prime immagini mostrano una finitura metallica sul fusto e una strategia di design mirata a rispondere alle critiche rivolte al modello precedente. Le unità esposte sono demo non funzionanti, ma offrono una visione chiara dell'aspetto reale della gamma. galaxy buds 4 e 4 pro: anteprime sul design e sulle finiture. Le foto, pubblicate da TechTalkTV, ritraggono cinque immagini di unità dimostrative inviate ai punti vendita in vista del lancio.

Galaxy buds 4 serie nel leak più recenteQuesta mattina sono emerse nuove indiscrezioni sui Galaxy Buds 4 e sui Galaxy Buds 4 Pro.

Galaxy buds 4 leak aggiornamenti sicuri che migliorano l’esperienza d’usoLe prime fughe di notizie sui Galaxy Buds 4 arrivano dopo che Samsung ha registrato nuovi aggiornamenti, probabilmente destinati a migliorare la qualità del suono e l’autonomia.

