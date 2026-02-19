Gabbia dopo Milan-Como | Obbligo di pensare che siano due punti persi Potevamo fare meglio

Matteo Gabbia ha commentato il pareggio tra Milan e Como, sottolineando che si tratta di due punti lasciati sul campo. Il difensore rossonero ha ammesso che la squadra avrebbe potuto fare meglio durante la partita giocata a San Siro. Gabbia ha evidenziato alcune occasioni mancate e ha riconosciuto che, in alcune fasi, la squadra non ha espresso il massimo del suo potenziale. La partita si è conclusa con un risultato che lascia margine di miglioramento per i rossoneri.

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su questo pareggio e se sono due punti persi o uno guadagnato: "Quando non vinciamo una partita abbiamo l'obbligo di pensare che siano due punti persi perché potevamo fare meglio. Di conseguenza adesso è inutile continuare a rimanere attaccati a questa partita: dobbiamo analizzare quello che potevamo fare meglio e domenica tornare alla vittoria che è la cosa più importante". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gabbia dopo Milan-Como: “Obbligo di pensare che siano due punti persi. Potevamo fare meglio” Milan, Allegri: “Presi due gol su cui potevamo fare molto meglio, bene l’arbitro”Al termine della sfida tra Napoli e Milan, il tecnico rossonero Allegri analizza la sconfitta per 2-0, sottolineando le aree di miglioramento e apprezzando l’arbitraggio. Bologna-Milan, Rabiot al termine: “Potevamo fare anche meglio segnando di più”Dopo la partita tra Bologna e Milan, Adrien Rabiot si è fermato ai microfoni di 'DAZN'. Como-Milan 1 - 3 | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26 | Partita Simulazione eFootball Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Como, rivoluzione dietro: Allegri lancia De Winter, riposa Gabbia; Milan-Como, le pagelle: Paz (7), bravo ad approfittare dell'errore di Maignan (4); Milan-Como 1-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Nico Paz e Leao, gli highlights; Le probabili formazioni di Milan-Como (Serie A). Gioco e grinta, il Como ferma il Milan: battaglia e pareggio a San SiroMILAN-COMO 1-1 Il Como ha reagito alla grande dopo l’opaca prestazione di sabato contro la Fiorentina. I lariani hanno giocato molto incoraggiante a San Siro e hanno portato via da Milano un punto imp ... comozero.it MIL-COM (0-1): primo cambio nel Milan, dentro Gabbia per PavlovicIl secondo tempo di Milan-Como comincia con una novità. Durante l'intervallo Massimiliano Allegri ha optato per un cambio, Matteo Gabbia per Stahinja Pavlovic, probabilmente ... milannews.it FT | MILAN 1-1 COMO Leao risponde a Nico Paz: finisce 1-1 il recupero tra Milan e Como con i rossoneri che si portano a 7 punti dall’Inter Capolista. facebook Animi accesi nel post Milan-Como Allegri a #Fabregas: "Sei un c****, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l’allenatore”. x.com