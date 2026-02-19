Furto a Tropea | polacco arrestato con armi tre anni di divieto di rientro nel Vibonese

Un uomo di nazionalità polacca è stato arrestato a Tropea dopo aver tentato di rubare un monopattino. La polizia lo ha fermato nel pomeriggio, trovandolo in possesso di un coltello e una mazza, probabilmente usati per minacciare. Il furto si è verificato in un negozio del centro storico, dove il ladro si era introdotto di nascosto. Dopo l’arresto, le autorità hanno imposto un divieto di rientro nel Vibonese per tre anni. Il caso è stato segnalato alle autorità giudiziarie.

Vibonese, fermato con coltello e mazza dopo un furto: tre anni di divieto di rientro a Tropea. Un uomo di nazionalità polacca è stato arrestato nel Vibonese dopo aver rubato un monopattino. Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno scoperto che era in possesso di un coltello a serramanico proibito e di una mazza da baseball in alluminio, portando all’emissione di un foglio di via che gli impedisce di rientrare a Tropea per i prossimi tre anni. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle zone turistiche e sull’efficacia dei controlli sul territorio. Dalla denuncia alla perquisizione: l’intervento della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tropea, mareggiate estrema: Lido Albatros spazzato via, costa vibonese in allerta per danni e sicurezza.Una forte mareggiata ha colpito Tropea questa mattina, causando ingenti danni al Lido Albatros e mettendo in allerta la costa vibonese.

Montoro, arrestato 48enne per furto aggravato e porto abusivo di armiI Carabinieri di Montoro hanno arrestato un uomo di 48 anni del paese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.