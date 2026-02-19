Furia Inter | Lautaro ko e Zielinski in dubbio a causa del sintetico Il club protesta con la Uefa

Lautaro Martinez si è infortunato e Zielinski ha un dubbio a causa del campo in sintetico durante la trasferta di Bodo. La partita si è conclusa con una sconfitta pesante per l’Inter, che attribuisce i problemi fisici alle condizioni del manto erboso. La società nerazzurra ha inviato una protesta ufficiale alla UEFA, chiedendo maggiore attenzione alle condizioni dei campi di gioco. La squadra si prepara ora a valutare le conseguenze di questa situazione prima della prossima partita.

L’Inter è ripartita per Malpensa con il proprio charter dall’aeroporto di Bodo, minuscolo come ogni cosa in città: i giocatori, abituati a varchi preferenziali, sono stati costretti per una volta a mescolarsi tra la gente. Qualche selfie con i tifosi nerazzurri, alcuni rimasti bloccati dai ritardi per neve, e pochissima voglia di parlare dopo una débâcle che potrebbe avere una dimensione storica: Lautaro è filato via trascinando la gamba destra dopo l’infortunio al polpaccio che preoccupa tutti, Zielinski camminava in apparenza normalmente ma anche lui verrà valutato dallo staff medico soltanto domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furia Inter: Lautaro ko e Zielinski in dubbio a causa del sintetico. Il club protesta con la Uefa Leggi anche: Zielinski Inter, la rinascita del centrocampista nerazzurro: ma c’è il dubbio per Pisa Leggi anche: Zielinski Inter, Pastore esalta la rinascita del polacco e analizza il momento di Lautaro Martinez Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, la furia di Elkann: telefonata a Gravina! La richiesta del patron dopo il KO contro l’Inter. Lautaro, infortunio contro il Bodo. Chivu: «Lo abbiamo perso». Tegola per l'Inter«Lautaro secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ce ne sono altri che hanno problemi. Che significa perso Lautaro? Significa che Lautaro si è ... ilgazzettino.it Inter, non solo Lautaro: anche Zielinski ko. I tempi di recuperoLe ultime Inter news riguardano gli infortuni di Lautaro Martinez e Zielinski dopo il ko in Champions contro il Bodo Glimt ... interlive.it #Giletti una furia durante l'ultima puntata de Il Processo al 90°, andata in onda domenica su Rai 2 "Lo Scudetto dell' #Inter ha scritto 'prescrizione'. Il sistema nerazzurro dei tempi era peggio di Moggi" Le dichiarazioni complete al primo commento x.com #Giletti una furia durante l'ultima puntata de Il Processo al 90°, andata in onda domenica su Rai 2 "Lo Scudetto dell'#Inter ha scritto 'prescrizione'. Il sistema nerazzurro dei tempi era peggio di Moggi" Le dichiarazioni complete al primo commento facebook