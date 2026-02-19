Furgone finisce in acqua al Tronchetto non aveva il freno a mano tirato Traffico marittimo in tilt
Un furgone è finito in acqua al Tronchetto perché l’autista non ha tirato il freno a mano. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, quando il veicolo è scivolato nel canale Colombuola. Il veicolo trasportava merci destinate ai negozi del centro storico e si è fermato tra le imbarcazioni ormeggiate. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti e operatori marittimi, che hanno cercato di rallentare il traffico nel tratto coinvolto. La navigazione nella zona è risultata subito congestionata.
VENEZIA - Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, nell’area del canale Colombuola, nei pressi del Tronchetto, a Venezia, dove un furgone carico di abbigliamento è finito accidentalmente in acqua e ha terminato la propria corsa nel canale, destando preoccupazione tra i presenti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di recupero del veicolo con l’ausilio di mezzi nautici e attrezzature speciali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
