furgone finisce in acqua al tronchetto non aveva il freno a mano tirato traffico marittimo in tilt

VENEZIA - Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, nell’area del canale Colombuola, nei pressi del Tronchetto, a Venezia, dove un furgone carico di abbigliamento è finito accidentalmente in acqua e ha terminato la propria corsa nel canale, destando preoccupazione tra i presenti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di recupero del veicolo con l’ausilio di mezzi nautici e attrezzature speciali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

