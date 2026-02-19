Un furgone carico di abbigliamento è finito in acqua al Tronchetto di Venezia, dopo aver perso il controllo e cadere nel canale Colombuola. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 19 febbraio, ha causato l’interruzione del traffico marittimo nella zona. L’autista, rimasto intrappolato nel mezzo, è stato estratto illeso grazie all’intervento dei soccorritori. La presenza del veicolo in acqua ha provocato ritardi e disagi nelle operazioni di navigazione vicine, mentre i vigili cercano di rimuovere il furgone dal canale.

VENEZIA - Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, nell’area del canale Colombuola, nei pressi del Tronchetto, a Venezia, dove un furgone carico di abbigliamento è finito accidentalmente in acqua e ha terminato la propria corsa nel canale, destando preoccupazione tra i presenti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di recupero del veicolo con l’ausilio di mezzi nautici e attrezzature speciali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Furgone finisce in acqua al Tronchetto, il mezzo pesante era carico di abbigliamento: autista miracolato. Traffico marittimo in tilt

