Fulminacci a Sanremo | Canto in duetto con Francesca Fagnani ma a fare la donna sono io

Fulminacci partecipa a Sanremo e si esibisce in un duetto con Francesca Fagnani, ma si definisce la vera donna della canzone. La sua passione per lo stile vintage si riflette nella musica e nei testi, che spesso mescolano malinconia e ironia. Con un approccio critico e autoironico, il cantautore si distingue per la sincerità e l’originalità. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La performance rimane impressa tra le tante di questa edizione.

Il cantautore romano affronta Sanremo con malinconia e ironia: "Una è il sintomo, l'altra la cura. Come ho coinvolto Francesca Fagnani" Nella sua vita in “acci” col un gusto decisamente inusuale per tutto ciò che è retro e vintage, dominano malinconia e ironia, e perfino l’autocritica, così rara in questi tempi in cui tutti sono convinti di avere sempre ragione. Lui è Fulminacci (vero nome Filippo Utinacci) e stavolta la sua partecipazione a Sanremo sembra essere baciata da una buona stella. Non che lui non sia già uno dei cantautori più quotati e che a 28 anni non abbia un pubblico fedelissimo, ma la sua canzone “Stupida sfortuna” è capace di raccontare per immagini e con leggerezza uno stato d’animo che tutti hanno provato almeno una volta nella vita, quando finisce un amore. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Sanremo 2026, Fulminacci canta Mina in duetto con Francesca FagnaniFulminacci torna sul palco di Sanremo 2026 per la serata delle cover.

Sanremo, Fulminacci: «Un sogno duettare con Fagnani, ma io non sono una belva: sono un procione». L’intervistaFulminacci ha espresso il desiderio di duettare con Fagnani durante un’intervista, motivato dalla passione per la musica e il rispetto verso la collega.

Fulminacci a Sanremo: «Vincere? Gasato all'idea. Ma non m’interessa il risultato, voglio solo divertirmi»Il cantautore romano, 29 anni, si racconta a poche ore dall'inizio del Festival: «Sento il peso della pressione» ... video.corriere.it

«Stupida sfortuna» di Fulminacci, il significato del testo a Sanremo 2026Il cantautore, che partecipa alla kermesse per la seconda volta dopo il debutto nel 2021, porta in gara un brano sulla ricerca e la solitudine ... corriere.it

