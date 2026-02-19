FSSPX sfida Roma | a luglio nuove ordinazioni rischia la scomunica

La Fraternità San Pio X ha annunciato che a luglio ordinerà nuovi sacerdoti, sfidando esplicitamente Roma. La decisione arriva dopo il fallimento del dialogo con il Vaticano, che ha portato a una rottura definitiva. La FSSPX, che rifiuta di riconoscere le decisioni ufficiali della Chiesa, rischia ora di essere scomunicata. La mossa potrebbe aumentare le tensioni tra la Fraternità e il Papa, lasciando aperto il dibattito sulla loro posizione canonica e sulle conseguenze di questa scelta.

Scomunica all'orizzonte: la Fraternità San Pio X rifiuta il dialogo con il Vaticano. Roma, 19 febbraio 2026 – Si è concluso senza esito positivo l'incontro tra il cardinale Victor Manuel Fernandez e don Davide Pagliarani, rappresentante della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX). La Fraternità ha respinto l'offerta del Vaticano di riaprire un dialogo sulle divergenze dottrinali riguardanti il Concilio Vaticano II, avvicinando ulteriormente lo spettro di una scomunica per i suoi membri, con nuove ordinazioni episcopali già programmate per luglio. La decisione segna una svolta critica in un decennale conflitto tra la Chiesa cattolica e una delle sue fazioni più conservatrici.