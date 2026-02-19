Frosinone furto in lavanderia di via Angeloni | rubato il cambiamonete
Il furto di un cambiamonete ha scosso la lavanderia di via Angeloni a Frosinone, nella serata del 18 febbraio. I ladri hanno forzato la macchinetta poco prima delle 22.30, portando via il denaro contenuto al suo interno. I clienti e il personale sono rimasti sorpresi dall’episodio, che ha interrotto le normali attività dell’attività commerciale. Le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo la segnalazione, avviando le indagini per identificare i responsabili. La lavanderia ha già provveduto a rafforzare le misure di sicurezza.
Ignoti in azione prima dell’orario di chiusura. Indagini dei Carabinieri con l’ausilio delle telecamere: i responsabili sarebbero fuggiti a bordo di un furgone bianco Furto nella serata del 18 febbraio a Frosinone. Intorno alle 22.30 i Carabinieri sono intervenuti in via Angeloni, presso una lavanderia, dove poco prima ignoti avevano divelto e asportato il cambiamonete dell’esercizio commerciale. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito prima dell’orario di chiusura, riuscendo a staccare il dispositivo contenente alcune centinaia di euro in contanti. Dopo il colpo, si sarebbero dileguati a bordo di un furgone bianco.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
