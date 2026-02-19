Frosinone-Empoli le probabili formazioni

Frosinone ha vinto contro lo Spezia grazie a una prestazione compatta e determinata. La squadra ha dimostrato di saper affrontare le partite con grinta, mantenendo equilibrio tra attacco e difesa. L'allenatore ha scelto una formazione aggressiva, puntando sulla rapidità dei giovani. L’Empoli, invece, si prepara alla sfida con alcune assenze importanti. La partita si gioca domani allo stadio Benito Stirpe, con la volontà di ottenere i tre punti. Entrambe le squadre cercano di migliorare la posizione in classifica.

l Frosinone conferma solidità e concretezza con la vittoria contro lo Spezia, dimostrando compattezza ed efficacia in entrambe le fasi di gioco. La squadra di Massimiliano Alvini ora punta alla sfida contro l'Empoli al Benito Stirpe, match fondamentale per difendere il secondo posto e provare l'assalto alla vetta occupata dal Venezia. A tredici giornate dalla fine, la corsa promozione è apertissima e coinvolge Venezia, Monza e Palermo. I lagunari, avanti di un punto, avranno sette gare in casa contro le otto dei giallazzurri. Monza e Palermo giocheranno invece sei partite tra le mura amiche e sette in trasferta.

Frosinone vs Empoli, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaFrosinone contro Empoli, la partita si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, perché entrambe le squadre vogliono migliorare la posizione in classifica.

EMPOLI-VENEZIA: PROBABILE FORMAZIONE, il MOMENTO della SQUADRA e l’AVVERSARIO!

