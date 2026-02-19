Frosinone convegno Riforma della Giustizia | Dibattito sul Referendum

L’Ordine degli Avvocati di Frosinone ha organizzato un incontro pubblico per discutere della riforma della giustizia, in vista del prossimo referendum. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione tra gli avvocati e le istituzioni locali, che vogliono chiarire gli effetti di questa modifica. Alla riunione partecipano anche rappresentanti della Procura e del Tribunale, pronti a spiegare come le nuove norme potrebbero incidere sui processi. L’appuntamento si terrà mercoledì al teatro comunale, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nel dibattito.

L’Ordine degli Avvocati di Frosinone, di concerto con la Procura della Repubblica e il Tribunale di Frosinone, promuove un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia oggetto del prossimo referendum. Il convegno, dal titolo “Riforma della Giustizia: Dibattito sul Referendum”, si terrà giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 15:30 presso l’Auditorium San Paolo di Frosinone, in Viale Madrid 54.L’iniziativa nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza, alle scuole e ai professionisti un’occasione di approfondimento autorevole e pluralista. Il dibattito sarà costruito in modo da garantire un equilibrio tra le diverse posizioni, valorizzando il confronto tra esperienze istituzionali, accademiche e politiche.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Riforma Giustizia: Governo al Lavoro, CSM sul Ponte. Tensioni e Dibattito sull’Indipendenza della Magistratura.Il governo Meloni sta preparando i decreti attuativi della riforma della giustizia, mentre il CSM si riunisce sul ponte per discutere le tensioni tra politica e magistratura.

Riforma giustizia: Avellino nel dibattito per il referendum, Sì a separazione carriere e autogoverno più efficiente.A Avellino, il dibattito sulla riforma della giustizia si accende dopo che i sostenitori del Sì hanno promosso iniziative pubbliche per cambiare il sistema.

