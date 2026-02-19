Frosinone | 50enne arrestato per diffamazione online a magistrati indagata rete di odio e intimidazioni

A Frosinone, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver diffuso insulti e minacce online contro i magistrati di Catania. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva creato profili falsi per attaccare pubblicamente i giudici e diffondere messaggi di odio. Le indagini hanno rivelato anche una rete di persone coinvolte in atti persecutori e intimidazioni via internet. Gli investigatori stanno analizzando i messaggi e le piattaforme usate per ricostruire l’intera vicenda. L’arresto rappresenta un passo importante contro la violenza digitale.

