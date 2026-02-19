Fratoianni a Pescara per sostenere Carlo Costantini | I pescaresi hanno la possibilità di cambiare VIDEO
Fratoianni è arrivato a Pescara per sostenere Carlo Costantini, convinto che i cittadini possano cambiare le cose. L’obiettivo è coinvolgere i residenti nella scelta di una svolta concreta per la città, anche attraverso il voto. Durante l’iniziativa, ha sottolineato che ogni scelta può influenzare il futuro locale e il rapporto con le istituzioni. I pescaresi hanno ora l’opportunità di decidere se vogliono un cambiamento reale, contribuendo a modificare il volto di Pescara. La campagna elettorale continua con nuovi incontri in programma questa settimana.
Il segretario di Sinistra Italiana: "Si torna al voto perché ci sono state irregolarità. Ora si può dare una svolta alla città e contribuire anche a dare un segnale al governo del Paese e al governo regionale. Un segnale per dire che bisogna andare in un'altra direzione" "Per i pescaresi c'è la possibilità di cambiare, di dare una svolta alla città e di contribuire anche con questo voto a dare un segnale al governo del Paese e al governo regionale. Un segnale per dire che bisogna andare in un'altra direzione". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a Pescara per un appuntamento elettorale a sostegno del candidato sindaco per il centrosinistra, Carlo Costantini, in vista delle elezioni dell'8 e 9 marzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Elezioni, Fratoianni in città per sostenere la candidatura di Carlo CostantiniNicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, sarà a Pescara giovedì 19 febbraio per sostenere la candidatura di Carlo Costantini come sindaco.
Ambiente, alberi e gestione dei rifiuti: Carlo Costantini illustra le priorità "per far funzionare Pescara" [VIDEO]Carlo Costantini ha spiegato che i problemi di Pescara derivano dalla gestione dell’ambiente, degli alberi e dei rifiuti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elezioni, Fratoianni in città per sostenere la candidatura di Carlo Costantini; Elezioni a Pescara, i candidati sindaco chiamano i big: dopo Fratoianni, tocca a Tajani; Elezioni, Fratoianni in città per sostenere la candidatura di Carlo Costantini; Si scalda la campagna elettorale. Arrivano i big da Roma per il 'blitz' elettorale, Politica Pescara.
Fratoianni a Pescara per sostenere Carlo Costantini: I pescaresi hanno la possibilità di cambiare [VIDEO]Il segretario di Sinistra Italiana: Si torna al voto perché ci sono state irregolarità. Ora si può dare una svolta alla città e contribuire anche a dare un segnale al governo del Paese e al governo r ... ilpescara.it
Fratoianni, a Pescara pesanti irregolarità al voto, ora si può cambiare(ANSA) - PESCARA, 19 FEB - Siamo qui per sostenere la democrazia. C'è stato un problema a Pescara. Non eravamo matti, non lo era Costantini, non lo era la nostra coalizione quando segnalavamo che qua ... msn.com
ELEZIONI Fratoianni in città per sostenere la candidatura di Carlo Costantini Leggi qui: https://cityne.ws/RELRn facebook