Fratoianni a Pescara per sostenere Carlo Costantini | I pescaresi hanno la possibilità di cambiare VIDEO

Fratoianni è arrivato a Pescara per sostenere Carlo Costantini, convinto che i cittadini possano cambiare le cose. L’obiettivo è coinvolgere i residenti nella scelta di una svolta concreta per la città, anche attraverso il voto. Durante l’iniziativa, ha sottolineato che ogni scelta può influenzare il futuro locale e il rapporto con le istituzioni. I pescaresi hanno ora l’opportunità di decidere se vogliono un cambiamento reale, contribuendo a modificare il volto di Pescara. La campagna elettorale continua con nuovi incontri in programma questa settimana.

Il segretario di Sinistra Italiana: "Si torna al voto perché ci sono state irregolarità. Ora si può dare una svolta alla città e contribuire anche a dare un segnale al governo del Paese e al governo regionale. Un segnale per dire che bisogna andare in un'altra direzione" "Per i pescaresi c'è la possibilità di cambiare, di dare una svolta alla città e di contribuire anche con questo voto a dare un segnale al governo del Paese e al governo regionale. Un segnale per dire che bisogna andare in un'altra direzione". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a Pescara per un appuntamento elettorale a sostegno del candidato sindaco per il centrosinistra, Carlo Costantini, in vista delle elezioni dell'8 e 9 marzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

