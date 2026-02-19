Fratelli d’Italia la svolta in Veneto | fuori De Carlo Il nuovo coordinatore regionale è Speranzon

Fratelli d’Italia in Veneto cambia guida: Raffaele Speranzon prende il comando, sostituendo Luca De Carlo. La decisione arriva dopo che De Carlo ha deciso di lasciare il ruolo, lasciando spazio a Speranzon, che ha già ricoperto incarichi politici importanti nella regione. La scelta mira a rafforzare la presenza del partito e a dare un nuovo impulso alle attività locali. Speranzon ha già annunciato di voler lavorare per consolidare la squadra e aumentare il consenso alle prossime elezioni regionali.

Fratelli d'Italia, svolta in Veneto: Speranzon nuovo coordinatore al posto di De Carlo. La leadership di Fratelli d'Italia in Veneto cambia: Raffaele Speranzon è il nuovo coordinatore regionale, succedendo a Luca De Carlo, in carica negli ultimi sei anni. La decisione, presa direttamente dalla presidente Giorgia Meloni, mira a riorganizzare la presenza del partito in una regione chiave come il Veneto, in vista delle prossime sfide politiche e amministrative. L'avvicendamento, avvenuto inaspettatamente, segna una svolta nella strategia di FdI e riflette dinamiche interne al partito.