Frassati a Termoli | l’Azione Cattolica ripercorre la vita del santo del quotidiano e la sua attualità
A Termoli, un evento sull’eredità di Pier Giorgio Frassati si svolge per celebrare il suo esempio di vita semplice e dedicata agli altri. La causa è l’interesse crescente verso le figure di santi che incarnano valori quotidiani. L’Azione Cattolica organizza una serata in cui si ripercorrono le tappe della sua vita, con testimonianze e immagini che mostrano il suo impegno tra i giovani e la solidarietà. La serata si conclude con un momento di dialogo aperto tra i partecipanti, pronti a mettere in pratica il suo messaggio.
Frassati a Termoli: Un Incontro per Riscoprire il Santo del Quotidiano. Termoli si prepara ad accogliere un momento di riflessione dedicato a Pier Giorgio Frassati, il giovane santo italiano canonizzato nel settembre 2025. L’Azione Cattolica della Diocesi di Termoli-Larino organizza, per sabato 21 febbraio 2026, un incontro nella sala dell’ex Cinema Sant’Antonio per esplorare l’attualità del suo messaggio, lontano da una celebrazione iconografica e radicato nella vita di tutti i giorni. Un Percorso di Riscoperta: Dalla Vita alla Canonizzazione. La figura di Pier Giorgio Frassati, morto prematuramente all’età di 18 anni nel 1925, ha attraversato un lungo cammino di riconoscimento.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Un incontro per riscoprire Pier Giorgio Frassati: il Santo che parla al presente.
Piergiorgio Frassati: dal 30 giugno in tutta Italia la Settimana nazionale sui sentieri che portano il nome del beatoA ridosso della festività liturgica (4 luglio) del beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925) – il giovane alpinista torinese che amava la montagna e la sentiva come una cosa grande, un mezzo di ... agensir.it
Canonizzazione Frassati. Card. Semeraro: Un alpinista dello spiritoL’Azione Cattolica Italiana, per la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, prevede un affuso di 20mila aderenti all’associazione. Il dato è emerso a margine della conferenza stampa di presentazione ... agensir.it
