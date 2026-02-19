Frassati a Termoli | l’Azione Cattolica ripercorre la vita del santo del quotidiano e la sua attualità

A Termoli, un evento sull’eredità di Pier Giorgio Frassati si svolge per celebrare il suo esempio di vita semplice e dedicata agli altri. La causa è l’interesse crescente verso le figure di santi che incarnano valori quotidiani. L’Azione Cattolica organizza una serata in cui si ripercorrono le tappe della sua vita, con testimonianze e immagini che mostrano il suo impegno tra i giovani e la solidarietà. La serata si conclude con un momento di dialogo aperto tra i partecipanti, pronti a mettere in pratica il suo messaggio.