Frane e alluvioni gli agricoltori | Urgente lo sblocco dei 20 milioni per i territori colpiti

Gli agricoltori lamentano che le frane e le alluvioni hanno causato danni ingenti ai loro terreni. La Regione Emilia-Romagna ha chiesto di sbloccare i 20 milioni di euro della Legge 100 del luglio 2023, attualmente fermi. Questi fondi servirebbero a risanare le aree colpite e a prevenire ulteriori dissesti. La richiesta mira a garantire interventi rapidi e concreti per le aziende agricole danneggiate. La questione rimane aperta e in attesa di una risposta ufficiale da parte del governo.

"Apprezzamento" per la richiesta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna di inserire i 20 milioni di euro della Legge 100 del 23 luglio 2023, al momento bloccati, nel disegno di legge nazionale "Coltiva Italia". Ad esternarlo è la Cia Romagna, sottolineando come "lo sblocco di queste risorse era stato richiesto in sede di Legge di Bilancio, senza trovare accoglimento. La misura viene ora riproposta e se l'emendamento fosse accolto potrebbe dare risposte alle perdite produttive subite dalle imprese agricole dei territori colpiti che non hanno avuto accesso ai precedenti ristori". "Le criticità riguardano soprattutto le zone di collina, dove non si è ancora avuto nessuno indennizzo per quanto riguarda alluvioni e frane - viene rimarcato dall'associazione degli agricoltori -.

Marche, rischio di frane e alluvioniper più di sette residenti su 100La mappa dei territori più espostiLe Marche sono tra le regioni italiane più a rischio di frane e alluvioni.

