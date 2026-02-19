Francia | Rampelli ' vicinanza a Quentin Deranque gesto di amicizia non interferenza'

Luca Rampelli ha espresso solidarietà alla Francia dopo la morte di Quentin Deranque, ucciso da terroristi antifascisti. La causa di questo gesto è la tragica perdita del giovane di 23 anni, avvenuta in un attacco violento a Marsiglia. Rampelli ha sottolineato che la vicinanza dell’Italia si manifesta come un segno di amicizia, senza voler interferire nelle questioni interne francesi. Ha inoltre ricordato l’importanza di mantenere rapporti di rispetto reciproco durante momenti difficili come questo. La Francia ha apprezzato il messaggio di solidarietà.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Al presidente della Repubblica francese Macron facciamo presente che siamo vicini alla Francia e al popolo francese per la tragica uccisione del giovane ventitreenne Quentin Deranque da parte di terroristi antifascisti. Il nostro cordoglio è un gesto di amicizia, non un'interferenza. La sua morte ci ha particolarmente colpiti anche per l'innalzamento della violenza politica da parte di neo comunisti in Italia". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. "Apprezziamo anche il coraggio delle istituzioni francesi -aggiunge- nella richiesta di abbassare i toni ed espellere i fiancheggiatori filo terroristi dalle fila dei partiti.