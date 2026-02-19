Frana su strada Filante il Comune presenta il conto ai privati | 34mila euro per i lavori

La frana sulla strada Filante, causata dalle abbondanti piogge di quest’anno, ha provocato danni alle abitazioni vicine e alla viabilità locale. Il Comune ha deciso di chiedere ai privati coinvolti un contributo di 34 mila euro per coprire i costi dei lavori di messa in sicurezza. I residenti, costretti a convivere con il rischio di ulteriori smottamenti, ora devono affrontare questa richiesta. La strada, che collega diverse frazioni, rimane chiusa per lavori di ripristino.

Dopo i pesanti disagi alla circolazione del 2025 e l'intervento d'ufficio di palazzo dei Priori per mettere in sicurezza il costone, arriva la quantificazione definitiva delle spese Era diventato un vero e proprio incubo per i residenti. La frana di strada Filante, iniziata con le prime avvisaglie nell'autunno del 2024 e precipitata, è il caso di dirlo, in una situazione critica nella primavera del 2025, arriva al suo epilogo amministrativo. Palazzo dei Priori ha tirato le somme sull'intervento, quantificando la cifra che ora chiederà indietro ai proprietari del terreno da cui si originò il cedimento, che a loro volta, però, si sono rivolti al Tar contro la decisione del Comune.

