Fossili viventi Ecco le straordinarie creature del passato che vivono tra noi

Roberta Ragona di Tostoini ha scoperto che alcune creature antiche sono ancora tra noi, grazie a un evento che si terrà il 26 febbraio alle 17. Questi animali, considerati fossili viventi, sono sopravvissuti grazie a caratteristiche uniche che li hanno preservati nel tempo. Per esempio, il celacanto, un pesce preistorico, vive ancora nelle profondità marine. La scoperta di queste specie dimostra come alcune forme di vita siano rimaste inalterate per milioni di anni e continuano a sorprenderti. L’appuntamento si svolgerà presso Aboca Kids.

Fossili viventi. Le straordinarie creature del passato che vivono tra noi, Roberta Ragona (Tostoini), Aboca Kids Giovedì prossimo, 26 febbraio alle ore 17.30, avremo il piacere di ospitare in libreria Roberta Ragona in arte Tostoini per una presentazione speciale di "Fossili viventi', un libro non Fiction pubblicato da Aboca kids. Ed è anche la prima volta che collaboriamo con un editore importante e del nostro territorio, che da qualche anno ha deciso di occuparsi anche dei più piccoli con una proposta a loro dedicata che si rivolge loro con un linguaggio adeguato. In catalogo storie dedicate all’ambiente, alla scienza e al rapporto tra l'essere umano e il pianeta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

**Mo: La Russa, 'vicini a Ebrei per passato e per quello che vivono oggi'**La Russa si è recato questa mattina in un quartiere di Roma per incontrare alcuni rappresentanti della comunità ebraica.

Digital creator e influencer, ecco le 25mila imprese che vivono e guadagnano con i socialLe imprese che lavorano sui social sono ormai più di 25mila in Italia.

