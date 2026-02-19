Forza Italia si sfila e dice stop alla cabinovia | Mettiamo la parola fine

Forza Italia ha deciso di ritirarsi dalla discussione sulla cabinovia, affermando: “Mettiamo la parola fine”. La decisione nasce dalla preoccupazione di evitare che la vicenda si trasformi in un tema di campagna elettorale, rischiando di compromettere i successi ottenuti finora. Il partito teme che proseguire con il progetto possa dividere gli alleati e danneggiare il centrodestra. La scelta è stata comunicata con fermezza, sottolineando la volontà di non lasciare che questa polemica si protragga ulteriormente.

Le dichiarazioni sono state riportate da Il Piccolo questa mattina. La presa di posizione di Alberto Polacco e Sandra Savino. "Leali con il sindaco, ma senza risorse l'opera non si può fare" “Non possiamo permetterci di trascinare questa storia in campagna elettorale e rischiare di inquinare quanto realizzato in questi anni, per il bene del centrodestra e per non consegnare la città alla sinistra”. La dichiarazione, rilasciata a Il Piccolo, è di Alberto Polacco, segretario provinciale di Forza Italia. La durissima presa di posizione nei confronti dell'opera fortemente voluta dalla giunta Dipiazza, non è un fulmine a ciel sereno, ma traduce la necessità, anche e soprattutto politica, di voler metter la parola fine al progetto.🔗 Leggi su Triesteprima.it

