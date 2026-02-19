Fortunati e orgogliosi Ma quanti sacrifici! | tutta l' emozione della famiglia Fontana

La famiglia Fontana si sente orgogliosa e fortunata dopo il successo di Arianna, che ha conquistato la sua quattordicesima medaglia olimpica. I genitori raccontano con emozione i sacrifici fatti per sostenere la carriera della figlia, dalla gavetta nelle piste italiane alle gare internazionali. La madre ricorda le notti insonni e le rinunce di tutta la famiglia, che si sono rivelate fondamentali per raggiungere questo traguardo. La gioia dei genitori si legge negli occhi mentre rivivono quei momenti difficili e indimenticabili.

I genitori di Arianna Fontana si commuovono parlando delle imprese della figlia dopo la vittoria della quattordicesima medaglia olimpica: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Fortunati e orgogliosi. Ma quanti sacrifici!": tutta l'emozione della famiglia Fontana Leggi anche: Narni, il passaggio della fiamma olimpica: “Felici ed orgogliosi. Un momento di emozione e partecipazione” GALLERIA FOTOGRAFICA Tutta l'emozione di Bove: torna in campo e corre ad abbracciare la famiglia sugli spaltiEdoardo Bove torna in campo a Preston dopo il suo arresto cardiaco, suscitando grande emozione tra i tifosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fortunati e orgogliosi. Ma quanti sacrifici!: tutta l'emozione della famiglia Fontana; Triestina-Inter U23 il giorno dopo, Gasperutti: Cuore, orgoglio, voglia e qualità; Quelle allegre bandiere colorate. In classe è scoppiata la pace!; Tamberi c'è, il salto (delle Marche) in alto pure: protagonista alla Bit di Milano, turisti in aumento. Un nuovo brand, una nuova forza. Siamo orgogliosi di annunciare ufficialmente l’inizio della nostra collaborazione con JCB. Questa scelta non è il risultato di una banale valutazione commerciale, ma l'esito di un percorso ponderato, nato dalla volontà di facebook