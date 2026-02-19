Fortuna Sittard-Excelsior Rotterdam venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il calcio olandese si prepara per la sfida tra Fortuna Sittard e Excelsior Rotterdam, in programma venerdì 20 febbraio alle 20:00. La causa della grande attenzione riguarda la lotta tra le due squadre per migliorare la posizione in classifica, entrambe con 26 punti. L'incontro si svolgerà allo stadio Fortuna, dove i tifosi si aspettano un match combattuto, soprattutto considerando la recente serie di risultati positivi degli ospiti. La partita promette emozioni e sorprese sul campo.
Fortuna Sittard e Excelsior Rotterdam procedono appaiati a 26 punti nella classifica di Eredivisie con gli ospiti che però possono vantare una forma migliore. De Roodzwarten sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro l’AZ Alkmaar ma prima avevano conseguito cinque risultati utili consecutivi, battendo il NAC Breda e pareggiando con l’Ajax. Inoltre, va specificato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Fortuna Sittard-Excelsior Rotterdam (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: NAC Breda-Excelsior Rotterdam (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Passler, la nutella e il cucchiaino: ma l’azzurra riammessa ai Giochi non è ancora fuori dai guai; Brignone: È il finale di un film troppo bello per crederci. Ho vinto perché ero leggera; Tuchel rinnova con l’Inghilterra, sarà ct fino al 2028; Passler, stop alla sospensione per doping: letrozolo sul cucchiaino per la Nutella della mamma.
LIVE Eredivisie | Fortuna Sittard en Excelsior strijden om belangrijke punten in middenmootclashFortuna Sittard – Excelsior Rotterdam is op papier ‘gewoon’ een middenmootduel. De nummers 11 en 12 van de Eredivisie staan exact gelijk met 26 punten. Blijft dat ook zo na vanavond? Volg het duel hie ... ad.nl
Buijs evenaart clubicoon en is op weg naar bijzonder record bij Fortuna SittardFortuna Sittard - Excelsior Rotterdam wordt een bijzonder treffen voor Danny Buijs. De trainer van de Limburgers staat vrijdagavond voor zijn 92ste duel als trainer van Fortuna Sittard en is daarmee h ... voetbalcentraal.nl
MATCHDAY – Eredivisie 2025/26 AJAX FORTUNA SITTARD Johan Cruijff ArenA – Amsterdam Oggi Diretta: ESPN NL Ajax chiamato a dare risposte I ragazzi di Amsterdam scendono in campo con l’obiettivo di tornare alla vittoria e dare c - facebook.com facebook