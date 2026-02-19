SkyWings ha avviato a Milano un corso di formazione per diventare assistente di volo, una certificazione richiesta in tutta Europa. La certificazione CCA, obbligatoria per lavorare a bordo degli aerei, segue le normative dell’EASA e garantisce competenze specifiche ai futuri assistenti di volo. Il corso include lezioni pratiche e teoriche, con simulatori di emergenza e formazione su sicurezza e assistenza ai passeggeri. La domanda di assistenti di volo cresce, e questa scuola si conferma come punto di riferimento nella città.

Una formazione CCA obbligatoria e riconosciuta in tutta Europa Il CCA è una certificazione regolamentata a livello europeo, conforme agli standard dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). La formazione SkyWings a Milano ha una durata di 4 settimane, esami ufficiali inclusi. La prima sessione CCA a Milano si terrà dal 16 novembre al 4 dicembre 2026. Successivamente, sono previste due sessioni ogni anno, con posti limitati per ciascuna formazione. Il programma comprende: Una formazione teorica e pratica completa. Ripasso e potenziamento dell’inglese aeronautico. Procedure di sicurezza ed evacuazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Formazione Assistente di Volo a Milano: SkyWings, punto di riferimento per ottenere il CCA

Si è finto pilota grazie a documenti falsi per ottenere centinaia di voli gratuiti: arrestato l’ex assistente di volo e truffatore Dallas PokornikUn ex assistente di volo di 33 anni, Dallas Pokornik di Toronto, è stato arrestato a Panama con l’accusa di aver falsificato documenti per spacciarsi per pilota e ottenere voli gratuiti.

Iscom Formazione cesenate compie 40 anni: "Formate 70mila imprese. Scuola di cucina punto di riferimento"Iscom Formazione di Cesenatico celebra 40 anni di attività, confermandosi come punto di riferimento per la formazione professionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.