Forlì rilanciato dal mercato di riparazione Tre risultati utili di fila e nuova energia

Il Forlì ottiene tre risultati utili consecutivi grazie alla ripresa nel mercato di riparazione. La squadra ha mostrato forza nel secondo tempo contro Guidonia, recuperando il risultato e portando a casa un punto importante. La vittoria in trasferta ha dato nuova fiducia ai giocatori, che ora credono di avere le capacità per affrontare le prossime sfide. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere questa energia positiva. La squadra si prepara alla prossima partita con maggiore determinazione.

Il pareggio di Guidonia ha lasciato al Forlì sensazioni contrastanti: il retrogusto amaro dell'occasione perduta, stante un secondo tempo di nerbo e autorità, ma anche la netta convinzione di disporre ora dell'equipaggiamento consono alla categoria. Non è frutto del caso né di congiunzioni astrali favorevoli, infatti, se i biancorossi, trasfigurati da un massivo mercato di riparazione, hanno inanellato nel breve volgere di una settimana un filotto di tre risultati utili consecutivi, iniziato con l'ics (1-1) in casa della Vis Pesaro, proseguito con la lezione d'inglese (2-0) impartita al Pontedera fanalino di coda e culminato appunto con il 2-2 di domenica scorsa in terra tiburtina.