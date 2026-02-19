Forbidden Fruit anticipazioni 20 febbraio | Halit coglie Yildiz in flagrante

Il motivo per cui Halit ha sorpreso Yildiz in flagrante è legato a un sospetto di tradimento. Durante le riprese, l’attore ha visto Yildiz entrare nel suo appartamento, sorprendendola con un uomo sconosciuto. La scena si svolge in modo concreto, con Yildiz visibilmente agitata e Halit che si avvicina deciso. Questa scoperta potrebbe cambiare le loro decisioni future. La puntata del 20 febbraio svela così un nuovo capitolo nella complicata relazione tra i personaggi di Forbidden Fruit.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Ender e Yildiz vogliono capire se Erim sia stato drogato. Nell' episodio di venerdì 20 febbraio Halit arriverà proprio mentre la bionda sta cercando di procurarsi un campione di sangue di Erim: inutile dire che l'uomo andrà su tutte le furie. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie, in onda su Canale 5 alle 14.40. Forbidden Fruit infatti, ha subito un cambio di programmazione ma tornerà al consueto orario la prossima settimana, sempre in onda dal lunedì al sabato.