Forbidden fruit 3 replica puntata del 19 febbraio in streaming | Video Mediaset

Il 19 febbraio, Forbidden Fruit 3 ha registrato un nuovo episodio trasmesso in streaming, causato dai sospetti di Yildiz su Sahika e Yigit. La giovane protagonista teme che abbiano nascosto qualcosa a Erim e si confida con Caner ed Ender. I tre decidono di mettere in atto un piano per scoprire cosa sta succedendo realmente. La scena si svolge tra tensioni e strategie, mentre i personaggi cercano di svelare un mistero che potrebbe cambiare le loro vite. La puntata si può seguire anche in replica online.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 19 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz sospetta che Sahika e Yigit somministrino qualcosa di nascosto a Erim e ne parla con Caner ed Ender; insieme elaborano un piano per scoprire la verità. Caner, intanto, si scusa con Kaya per avergli nascosto che Ender fosse viva. Nel frattempo, Sahika continua a manipolare Erim contro la madre.