Fontana | Riforma del regolamento ha valenza storica mai cosi ampia dal ' 97 – Il video

Il sindaco Fontana ha annunciato che la nuova riforma del regolamento ha una valenza storica, la più ampia dal 1997. La modifica, frutto di un lungo lavoro iniziato all'inizio di questa legislatura e proseguito anche nelle precedenti, mira a semplificare le procedure e migliorare la gestione amministrativa. Fontana ha sottolineato come questa riforma rappresenti un passo importante per il Comune, coinvolgendo numerosi settori e aggiornando norme ormai datate. La discussione ha coinvolto diversi esponenti politici, ma ora il provvedimento è pronto per l'approvazione finale.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Dopo un lungo lavoro che è iniziato proprio all'inizio di questa legislatura, ma se vogliamo è iniziato anche nelle legislature precedenti, è stata approvata questa riforma del regolamento che ha una valenza storica, perché una riforma così organica l'ultima volta è stata effettuata nel '97, e io ancora non votavo. Una riforma che penso durerà a lungo e sicuramente darà una svolta ai lavori della Camera dei Deputati. Il Parlamento che ha dimostrato una grande maturità per adeguare il regolamento a quello che è l'attualità, per anche cambiare nostro modo di lavorare, sopprimendo alcune norme che erano evidentemente desuete, ma anche dando una responsabilità sia al Parlamento che al Governo, perché abbiamo cercato di disincentivare magari il ricorso alla decretazione d'urgenza, dando per esempio una data certa" così il Presidente della Camera Fontana introducendo le modifiche al regolamento della Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Open.online

