FOCUS – Atletica | Hassane Fofana Ostacoli resilienza e velocità | una carriera oltre il tempo

Hassane Fofana ha conquistato la scena dell’atletica italiana grazie alla sua tenacia negli 110 metri ostacoli. La causa di questa lunga carriera risiede nella sua determinazione e nel lavoro costante. Sin dai primi anni, Fofana ha affrontato infortuni e sfide fisiche, ma ha sempre trovato il modo di tornare in pista. La sua velocità e resistenza lo hanno portato a stabilire record personali e a partecipare a competizioni internazionali. La sua storia si intreccia con la crescita dello sport in Italia, lasciando un segno tangibile.

Intervista esclusiva a Hassane Fofana, uno dei protagonisti degli 110 metri ostacoli italiani, atleta capace di restare competitivo ai massimi livelli per oltre un decennio. In questo episodio di FOCUS entriamo dentro una disciplina che non perdona errori, dove velocità, ritmo e precisione devono convivere in pochi secondi perfetti.