Fiume Belice a breve i lavori per il ripristino del sollevamento idrico

Il fiume Belice ha causato preoccupazioni a Sciacca dopo le recenti piene che hanno danneggiato le strutture di sollevamento dell’acqua. L’amministrazione comunale annuncia che a breve partiranno i lavori per riparare la prima sezione dell’impianto, fondamentale per garantire l’approvvigionamento idrico della zona. Le squadre di operai sono già pronte per intervenire e ripristinare il sistema danneggiato. La riparazione mira a evitare future interruzioni e a migliorare la sicurezza del servizio. L’intervento è previsto entro le prossime settimane.

L'amministrazione comunale di Sciacca accoglie con soddisfazione la notizia dell'imminente avvio dei lavori per il ripristino della prima parte del sollevamento dell'acqua del fiume Belice. L'annuncio è stato dato dall'agronomo Parrinello della Protezione civile durante una riunione organizzata dall'associazione Oala. Il sindaco Fabio Termine e l'assessore all'agricoltura Francesco Dimino sottolineano l'importanza strategica dell'intervento per l'intero comprensorio agricolo. "Si tratta di un progetto ambizioso e atteso da anni – dichiarano – che ha visto la partecipazione e l'impegno costante di quattro Comuni: Sciacca, Menfi, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice.

