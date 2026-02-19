Fisioterapisti abusivi diagnosi e terapie senza alcun titolo | 4 denunciati nel Casertano

La Polizia di Stato ha scoperto quattro persone che esercitavano come fisioterapisti senza alcuna autorizzazione a Casal di Principe e Villa Literno. Gli agenti hanno trovato due fisioterapisti abusivi che praticavano diagnosi e terapie senza titoli validi, oltre ai responsabili dei centri dove lavoravano. Le indagini hanno portato alla denuncia di chi operava illegalmente nel settore sanitario, creando un rischio per i pazienti. Le forze dell’ordine continuano a vigilare contro queste attività irregolari. La questione riguarda anche le procedure di controllo delle strutture sanitarie nella zona.

