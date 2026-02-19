Firenze | sede Università di via Laura evacuata Uomo irrompe e svuota un estintore Bloccato dalla polizia

Lunedì 19 febbraio 2026, l’irruzione di un uomo nella sede dell’Università di Firenze in via Laura ha causato il panico tra studenti e docenti. L’uomo, visibilmente alterato, ha aperto un estintore, spruzzando la sostanza all’interno dell’edificio. La polizia è intervenuta rapidamente, bloccando l’individuo e mettendo in sicurezza l’area. L’intera sede è stata evacuata per motivi di sicurezza, mentre le forze dell’ordine indagano sulle motivazioni dietro questo gesto improvviso. La situazione si è risolta senza feriti.

FIRENZE – Momenti di paura oggi, 19 febbraio 2026, nella sede dell'Università di Firenze in via Laura. Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha fatto irruzione nell'edificio che è stato evacuato da studenti e personale. L'uomo è passato dalle scale antincendio e ha svuotato un estintore, prima di essere bloccato dal personale della portineria e dagli addetti alla sicurezza. Poi lo ha portato via la polizia. Per precauzione è stata disposta l'evacuazione temporanea. Appena l'allarme è rientrato e conclusa l'emergenza, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo sono stati fatti rientrare.

