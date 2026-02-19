Firenze | sede Università di via Laura evacuata Uomo irrompe e svuota un estintore Bloccato dalla polizia
Lunedì 19 febbraio 2026, l’irruzione di un uomo nella sede dell’Università di Firenze in via Laura ha causato il panico tra studenti e docenti. L’uomo, visibilmente alterato, ha aperto un estintore, spruzzando la sostanza all’interno dell’edificio. La polizia è intervenuta rapidamente, bloccando l’individuo e mettendo in sicurezza l’area. L’intera sede è stata evacuata per motivi di sicurezza, mentre le forze dell’ordine indagano sulle motivazioni dietro questo gesto improvviso. La situazione si è risolta senza feriti.
FIRENZE – Momenti di paura oggi, 19 febbraio 2026, nella sede dell’Università di Firenze in via Laura. Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha fatto irruzione nell’edificio che è stato evacuato da studenti e personale. L’uomo è passato dalle scale antincendio e ha svuotato un estintore, prima di essere bloccato dal personale della portineria e dagli addetti alla sicurezza. Poi lo ha portato via la polizia. Per precauzione è stata disposta l’evacuazione temporanea. Appena l’allarme è rientrato e conclusa l’emergenza, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo sono stati fatti rientrare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Ubriaco supera i dissuasori e guida tra le bancarelle di piazza Università: bloccato dalla polizia e denunciato
Proteste in università in Senegal, la polizia irrompe e uccide uno studente: come si è arrivati a questo punto?Lo scorso 9 febbraio, la polizia senegalese ha fatto irruzione nel campus dell’Università Cheikh Anta Diop di Dakar e ha ucciso uno studente durante le proteste.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Università di Firenze; Cordoglio in Ateneo; L’Università di Firenze inaugura l’anno accademico 2025/26; L’Università di Firenze entra in EFMD.
Ho una bomba nello zaino: paura all’Università di Firenze, minaccia gli studenti. Edificio evacuatoAttimi di tensione nella sede di via Laura dell’Università quando un giovane ha dato in escandescenze. Sul posto è intervenuta la polizia e la Digos. Sono in corso accertamenti ... msn.com
Ricerca, università Firenze partecipa a 5 nuovi progetti finanziati col PnrrL'Università di Firenze consolida le linee di ricerca avviate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) partecipando a cinque nuovi progetti finanziati dal Programma Operativo Naz ... ansa.it
Per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria ambito PRATO P.SERRAGLIO: * 18664 (FIRENZE SMN- MONTECATINI) fermo a PRATO P.SERRAGLIO * 34095 (PISA C.LE- FIRENZE SMN) fermo in linea dalle 10.53 #treni x.com
I sopralluoghi sono iniziati, le buste con le offerte dovranno essere consegnate entro il 25 febbraio. L’apertura avverrà poi il 5 marzo. Quasi 900mq a Firenze finiscono sul mercato: Unioncamere lascia la sua sede di via Lorenzo il Magnifico, a due passi da pia facebook