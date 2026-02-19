Firenze donna decapitata a Scandicci | fermato un uomo

A Scandicci, una donna è stata trovata decapitata e un uomo è stato arrestato. La tragedia si è verificata dopo che l’uomo aveva disturbato un passante, provocando il caos con il cane che aveva portato con sé. La sera precedente, l’uomo aveva avuto un episodio violento e si era reso protagonista di un TSO. La polizia ha trovato la scena in un appartamento, dove sono stati rinvenuti segni di lotta. La vicenda ha sconvolto la comunità locale. La procura indaga sulle cause dell’omicidio.

Fermato un uomo per l'omicidio della donna trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze, nell'area dell'ex edificio del Cnr, all'interno del parco del castello dell'acciaio. Ancora non è stata resa nota l'identità della vittima dell'omicidio, ma da quanto si apprende, sarebbe una donna di nazionalità tedesca di 44 anni, in Italia senza fissa dimora. L'uomo fermato, sospettato di essere l'autore del delitto, sarebbe lo stesso che martedì 17 febbraio, il giorno precedente alla scoperta del cadavere, aveva infastidito un passante aizzandogli contro un cane e poi avrebbe dato in escandescenze venendo sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, donna decapitata a Scandicci: fermato un uomo Donna decapitata a Scandicci: fermato un uomoUn uomo è stato fermato dopo il barbaro omicidio di Silke Sauer, una donna tedesca di 44 anni, trovata decapitata ieri a Scandicci. Leggi anche: Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo Decapitata a 44 anni, orrore a Scandicci: fermato un uomo con cui la vittima si frequentava Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Il cadavere di una donna decapitata trovato a Scandicci; Orrore a Scandicci: donna decapitata trovata nella Rogoredo de noi altri. Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo. L’ipotesi: tra i due una lite, poi l’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomoNell'ambito dell'indagine sulla donna trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze, nell'area dell'ex edificio del Cnr, all'interno del parco del ... lapresse.it SCANDICCI (FIRENZE) – Aveva 44 anni ed era tedesca, senza fissa dimora, la donna trovata decapitata a Scandicci. Il corpo smembrato. Non solo uccisa, ma anche un tentativo di distruzione per occultarla meglio. Da chiarire se sia stata assassinata altrove, facebook Firenze, cadavere di una donna decapitata trovato nell'area dell'ex Cnr a Scandicci: scientifica sul posto x.com