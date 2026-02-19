Fiorentina in Polonia stasera ore 21 con testa al Pisa Squadra primaverile nel gelo del confine russo Formazioni
La Fiorentina affronta questa sera alle 21 una trasferta in Polonia, mentre pensa già alla partita contro il Pisa. La squadra si trova nel gelo del confine russo, dove ha scelto di prepararsi con una formazione “primaverile” per mantenere il ritmo competitivo. Durante una sessione di allenamento, l’allenatore del Jagiellonia, Adrian Siemienic, si è fatto notare per il suo tono deciso, rispondendo con fermezza a chi gli chiedeva come si pronunciasse il suo nome. La sfida inizia tra poche ore, a circa mille chilometri di distanza.
Chiedono ad Adrian Siemienic, allenatore del Jagiellonia, come si pronunci il suo cognome. E lui, con tono quasi minaccioso, risponde: "Ve lo ricorderete a lungo come mi chiamo". Fair play zero. Anzi, sotto zero: come la temperatura di questa città polacca, Bialystok, non lontana dal confine russo. Dove la Fiorentina, stasera alle 21, con una temperatura prevista di meno cinque gradi, proverà a vincere, o almeno a non perdere, questo play off di andata della Conference L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
PISA-FIORENTINA DOPO 35 ANNI IL DERBY TORNA ALL'ARENA GARIBALDI IN SERIE A.STORIE EMOZIONI E RICORDI
Argomenti discussi: Fiorentina in Polonia (stasera ore 21) con testa al Pisa. Squadra primaverile nel gelo del confine russo. Formazioni; Vanoli, c’è lo Jagiellonia ma il pensiero è anche al Pisa: stasera per la Fiorentina maxi turn over; Fiorentina, Vanoli: Pensiero al campionato ma Champions esame importante; Jagiellonia-Fiorentina: ecco quanti tifosi viola seguiranno la squadra in Polonia.
Jagiellonia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tvUn po’ per scelta, un po’ per problemi fisici, mister Vanoli fa un ampio turnover pensando anche alla sfida salvezza di lunedì contro il Pisa ... lanazione.it
Il programma della vigilia in casa Fiorentina: conferenza in programma alle 19.30 in PoloniaGiornata di vigilia in casa viola: domani la Fiorentina sfiderà lo Jagiellonia per l'andata dei playoff di Conference League. Il programma di oggi è stato reso noto dalla ... firenzeviola.it
Sul perché vincere in Polonia sarebbe importante per la lotta salvezza della Fiorentina Per @Fiorentinanews x.com
La #Fiorentina va in Polonia imbottita di Primavera. Restano a casa, oltre De Gea e Solomon, anche Dodo, Kean e Gudmundsson. (Fuori dalla lista Conference Rugani e Brescianini). facebook