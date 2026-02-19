Fiorentina | Conference League 9 milioni in vista tra bonus e introiti per il club di Vanoli
La Fiorentina potrebbe incassare oltre 9 milioni di euro grazie alla partecipazione alla Conference League 202526. Questa cifra include bonus e introiti derivanti dai diritti televisivi e dai biglietti venduti nelle partite europee. Il club di Vanoli si prepara a sfruttare questa opportunità, che potrebbe rafforzare le sue finanze e permettere nuovi investimenti. La qualificazione alla competizione europea ha già portato un aumento delle richieste per i biglietti e l’interesse dei tifosi cresce di giorno in giorno. La squadra si appresta a vivere un’estate decisiva.
La Fiorentina alla Porta di un Tesoro da 9 Milioni: La Conference League come Volano Economico. La Fiorentina si trova a un passo da un significativo incremento delle entrate, potenzialmente superiori ai 9 milioni di euro, grazie al percorso nella Conference League 202526. La sfida contro lo Jagellonia rappresenta un momento cruciale, non solo per le ambizioni sportive del club, ma anche per la sua stabilità finanziaria in un campionato italiano sempre più competitivo. L’accesso agli ottavi di finale potrebbe rappresentare un’iniezione di liquidità fondamentale per investimenti futuri. Un Percorso Europeo Già Fruttuoso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Fiorentina, Vanoli punta sulla Serie A: Conference League importante, ma il campionato è priorità assoluta.Vanoli sottolinea che per la Fiorentina, il campionato di Serie A resta la priorità, anche se la squadra punta a fare bene in Conference League.
Losanna Fiorentina 1-0, i toscani cadono anche in Conference League: Vanoli non esce dalla crisi!La Fiorentina subisce una sconfitta pesante in Svizzera contro Losanna, con il risultato di 1-0.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
