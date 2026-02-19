Fiorello svela il pronostico su Sanremo | Vinceranno Fedez e Masini ma il web non è d’accordo

Fiorello ha annunciato il suo pronostico su Sanremo durante la trasmissione La Pennicanza, sostenendo che Fedez e Masini si aggiudicheranno la vittoria. La sua previsione deriva dalla convinzione che la coppia abbia il talento e il supporto necessario per conquistare il pubblico e la giuria. Tuttavia, molti fan sui social media non sono d’accordo, puntando su altri artisti in gara. La discussione si infiamma tra chi crede nel successo di Fedez e Masini e chi preferisce altri nomi in lista. La sfida tra i pronostici è appena iniziata.

La settimana di attesa per il Festival di Sanremo si accende tra pronostici e sorprese. Fiorello, durante la trasmissione La Pennicanza, ha espresso la sua previsione senza mezzi termini: “ Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga seconda, Serena Brancale terza. Se succede, qua ci arrestano tutti”. Lo showman ha aggiunto ironia e suspense, anticipando anche la possibile presenza di Adriano Celentano e sottolineando come il pubblico attenda il suo punto di vista su temi importanti. Tra gag, riferimenti al passato e innovazioni per la serata finale, Fiorello porta il pubblico nel backstage del Festival, combinando musica, comicità e curiosità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

