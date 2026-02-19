Fiorello risponde a Pucci | Kiss my ass! | VIDEO

Fiorello ha reagito con sorpresa quando Andrea Pucci si è infuriato per la sua parodia a La Pennicanza. L’episodio è avvenuto dopo che Fiorello ha imitato Pucci in modo scherzoso, lasciandolo visibilmente irritato. Il comico milanese ha commentato con una battuta pungente, dicendo “Kiss my ass!”. La reazione di Pucci ha fatto discutere tra i colleghi, mentre Fiorello ha continuato a scherzare sulla situazione, ribadendo che il suo intento era solo divertire. La vicenda ha fatto discutere sui social e tra gli appassionati di comicità.

Fiorello è rimasto meravigliato dal fatto che Andrea Pucci ci sia rimasto male per la sua parodia a La Pennicanza: "Questa è da medaglia d'oro" "Fiorello ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo", ha detto Andrea Pucci raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del tapiro dopo l'affaire Sanremo. Ma il comico ha sottolineato come non abbia preso bene l'imitazione di Fiorello a La Pennicanza. La risposta dal collega non si è fatta troppo attendere. E' rimasto sconcertato che il comico non abbia ben accolto le sue battute chiedendosi come faccia a fare questo lavoro senza alcuna ironia. Andrea Pucci risponde all'imitazione di Fiorello: "Goditi un po' di più la vita"Andrea Pucci si infastidisce dopo l'imitazione di Fiorello durante una trasmissione radiofonica, La Pennicanza, e risponde con un messaggio diretto. Argomenti discussi: Se Fiorello depotenzia Pucci con l'arma dell'ironia; Sono passato da amico della Meloni… a zecca comunista. Io colpisco a destra e a sinistra: così Fiorello che poi si rivolge a Pucci; Fiorello: Pucci è un boyscout rispetto a Tony Pitony, lui è la vera mina vagante; Fiorello a La Pennicanza, il surreale discorso di rientro di Andrea Pucci. Fiorello risponde a Pucci: Far incazzare uno pseudo-comico vale la medaglia d'oro, con me ce l'ha pure Pier SilvioFiorello apre lo show del pomeriggio con un reggaeton contro chi non lo saluta più: Sono il Bad Bunny italiano, kiss my ass! Mamma mia come rosicano. Far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d'oro: Fiorello risponde così ad Andrea PucciLo showman siciliano risponde alle critiche del comico a La Pennicanza: Se si incazzano pure i comici allora è finita Pucci non ha digerito la sua imitazione. Fiorello gli risponde in diretta: "Ho fatto incazzare anche i comici, o pseudo-tali, che rosicano. Ma chi c'hai all'ufficio stampa, Petrecca Non hanno un amico" #laPennicanza #Fiorello risponde ad #AndreaPucci Ieri #ValerioStaffelli ha consegnato il Tapiro D'oro ad Andrea Pucci per le polemiche nate sulla sua partecipazione a #Sanremo e la sua conseguente rinuncia.