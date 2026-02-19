Fiorello replica ad Andrea Pucci | ‘Se si arrabbiano i pseudo-comici? Medaglia d’oro’

Fiorello ha risposto a Andrea Pucci durante una diretta su Radio2, dopo le sue critiche. La discussione nasce da alcune battute di Pucci che hanno infastidito Fiorello, il quale ha deciso di reagire pubblicamente. In trasmissione, il presentatore ha scherzato sul fatto che le reazioni dei cosiddetti “pseudo-comici” vengono spesso troppo enfatizzate, paragonandole a medaglie d’oro. La polemica tra i due continua a far parlare nel mondo dello spettacolo, dove i commenti non mancano.

La replica di Fiorello a Pucci in diretta su Radio2. È scontro tra comici. Durante l’ultima puntata de La Pennicanza, in onda su Rai Radio2, Fiorello ha replicato con toni ironici ma taglienti ad Andrea Pucci. “Ho perso tutte le amicizie, ce l’hanno tutti con me. Prima facevo monologhi su Rai1, battute. nessuno diceva niente. Da quando faccio ‘La Pennicanza’ ho una lista di persone che non mi parleranno più”. Poi l’affondo diretto, con chiaro riferimento al collega: “Se anche i comici, o pseudo-comici, non mi parlano più, vuol dire che sono entrato ufficialmente nella lista degli stand-up comedian. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Fiorello ha risposto ad Andrea Pucci, accusandolo di "rosicare" e affermando che gli darebbe una medaglia d'oro se riuscisse a farlo arrabbiare.

Fiorello ha risposto a Pucci, che si era arrabbiato per l'imitazione fatta durante La Pennicanza su Rai Radio 2.

