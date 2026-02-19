Fiorello la frecciata a Pucci | Faccio arrabbiare comici o pseudotali

Fiorello ha fatto una battuta diretta durante l’intervista a La Pennicanza, accusando Andrea Pucci di suscitare reazioni di rabbia tra i comici e i personaggi pubblici. La causa sembra essere alcune battute o atteggiamenti che, secondo lui, irritano i colleghi del mondo dello spettacolo. Fiorello ha commentato che anche i comici più noti rischiano di arrabbiarsi per certe provocazioni, senza risparmiare nessuno. La frase ha suscitato polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori. La vicenda continua a far discutere nel mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – "Si arrabbiano pure i comici o pseudotali.". Fiorello, a La Pennicanza, 'esplode' con un passaggio che – non è difficile indovinare – si riferisce ad Andrea Pucci. Il comico, che ha rinunciato a partecipare al Festival di Sanremo 2026, ha ricevuto il tapiro d'oro da Striscia e al programma di Mediaset ha mostrato di non apprezzare granché l'imitazione di Fiorello: "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po' di più la vita.", ha detto Pucci. A stretto giro, la replica pirotecnica di Fiorello.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

