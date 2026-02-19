Fiocco rosa fulmineo all' ospedale di Sarno | i complimenti di Odierna al personale sanitario

All’ospedale di Sarno, un parto in auto sulla rampa del Pronto Soccorso ha sorpreso tutti, grazie alla rapidità del personale sanitario. La mamma ha iniziato il travaglio improvviso mentre arrivava all’ospedale, e gli operatori sono intervenuti senza perdere tempo, aiutandola a partorire in auto. La neonata è nata sana e senza complicazioni, grazie alla prontezza degli operatori. Odierna ha espresso i suoi complimenti per la gestione efficace dell’emergenza, che ha evitato conseguenze gravi per madre e figlia. La scena si è svolta in pochi minuti.

Il personale sanitario ha gestito un parto in auto sulla rampa del Pronto Soccorso, in una situazione improvvisa di assoluta emergenza Fiocco rosa "fulmineo" all'Ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno dove il personale sanitario ha gestito un parto in auto sulla rampa del Pronto Soccorso, in una situazione improvvisa di assoluta emergenza, con professionalità straordinaria, salvando mamma e neonata senza alcuna complicanza. Alle 4 del mattino del 17 febbraio, una mamma di San Giuseppe Vesuviano ha dato alla luce la figlia direttamente in auto, ferma sulla rampa del Pronto Soccorso. Il team – non avendo il tempo materiale e la possibilità di spostare la partoriente nei locali interni - ha agito con tempestività impeccabile, assistendo il parto a bordo dell’auto e garantendo la nascita in pochi minuti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

