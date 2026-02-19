Finiscono le Olimpiadi dell’Italia del curling Azzurri sconfitti dalla Svizzera ed eliminati
Le Olimpiadi di Milano-Cortina si concludono per l’Italia del curling con una sconfitta contro la Svizzera. Gli azzurri hanno perso 9-5 nell’ultima partita del round robin, che li ha eliminati dalla competizione. La squadra italiana aveva bisogno di una vittoria per proseguire, ma non è riuscita a superare gli avversari. La delusione si legge nei volti dei giocatori, mentre il pubblico assiste alla fine di questa avventura. Ora si attendono i commenti dei protagonisti sulla stagione appena conclusa.
L’Italia del curling dice addio a Milano-Cortina 2026. Finisce male il dentro o fuori per gli azzurri, battuti dalla Svizzera col punteggio di 9-5 nell’ultima partita del round robin. Bisogna vincere e poi sperare negli incroci favorevoli (ko di Norvegia e Germania contro Canada e Cina) per rientrare tra le prime quattro classificate e giocarsi una medaglia nella fase ad eliminazione diretta. Troppo forte la Svizzera per Retornaz e compagni, andati subito in difficoltà contro gli elvetici, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e capaci di infilare otto consecutive in questa edizione dei Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
LIVE Italia-Svizzera 5-9, Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: niente miracoli! Azzurri sconfitti ed eliminatiL’Italia è stata eliminata nel match di curling contro la Svizzera, conclusosi con il punteggio di 5-9.
