Fine settimana energico con clubbing diurno Vinokilo Giocagin e le prime visite a Riviera Dream Vision

Sabato nel Riminese ha portato un’ampia offerta di eventi, tra cui il clubbing diurno, il mercatino Vinokilo, la festa Giocagin e le prime visite alla mostra “Riviera Dream Vision”. La varietà di attività ha attirato persone di tutte le età, desiderose di trascorrere il fine settimana all’insegna del divertimento. Le strade si sono riempite di musica, colori e sorrisi, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La zona si prepara ora a continuare questa serie di appuntamenti fino a domenica.

Fine settimana per tutti i gusti nel Riminese, così tanto che ci piacerebbe avere il dono dell'ubiquità. Tre giorni che vibrano di arte, spettacolo e adrenalina, dai mercatini di antiquariato in centro agli incontri sul ring, dal teatro contemporaneo ai grandi classici, fino alla mostra dedicata ai dieci storici brand del distretto della moda "Made in Romagna". Spazio anche a concerti live, gala di danza internazionale, incontri letterari e proiezioni di cinema d'autore. Domenica, per tutto il giorno, nel centro storico di Rimini torna l'appuntamento per gli amanti dell'antiquariato: Rimini Antiqua, la mostra mercato dove trovare pezzi unici tra mobili, oggetti d'arredo, ceramiche, gioielli, libri vinili e tante altre chicche. "Riviera Dream Vision" rappresenta l'eccellenza della moda romagnola, simbolo di artigianalità e tradizione. Ferretti, Moschino, Zanotti: Riviera Dream Vision celebra 75 anni di moda "Made in Romagna". Sveliamo in anteprima alcuni piccoli dettagli dell'allestimento in vista dell'inaugurazione della mostra "Riviera Dream Vision | ITINERARI DI MODA - Storie Codici Immaginari" in programma venerdì 20 febbraio alle ore 17:30, ai Palazzi dell'Arte.