Fine settimana di shopping di qualità a Roma con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

A Roma, il weekend si anima con la rinomata fiera Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, che ha attirato numerosi appassionati di prodotti artigianali e abbigliamento di alta qualità. La causa? la stagione che cambia e la voglia di trovare capi unici e originali direttamente dai mercati toscani. Le bancarelle offrono tessuti pregiati, accessori fatti a mano e oggetti di design, attirando visitatori da tutta la città. La manifestazione si svolge nel centro storico, dove i clienti possono scoprire pezzi esclusivi e fare acquisti autentici.

Con l'avvicinarsi del cambio di stagione, torna puntuale a Roma uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il celebre Consorzio toscano, simbolo del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze moda, fa nuovamente tappa nella Capitale con il suo inconfondibile show itinerante, richiesto a gran voce dal pubblico romano. Un evento-mercato unico nel suo genere, da non confondere con le numerose imitazioni che circolano in regione, capace di trasformare piazze e viali in vere e proprie boutique a cielo aperto®, dove qualità, originalità e convenienza convivono.