Fine della stagione venatoria | i numeri di servizi controlli verbali e sanzioni ai cacciatori
Con la chiusura della stagione venatoria, le autorità hanno registrato un aumento dei controlli e delle sanzioni ai cacciatori. Durante i servizi svolti nelle ultime settimane, sono stati emessi numerosi verbali e sequestrati alcuni mezzi illegali. Le forze dell’ordine hanno anche verificato il rispetto delle norme di sicurezza e tutela della fauna. Un dettaglio significativo riguarda l’identificazione di diversi casi di caccia senza permesso. La stagione si conclude con una serie di interventi che rafforzano la vigilanza sul territorio.
Fine della stagione della caccia. E, come ogni anno, arriva anche il bilancio relativo alla sicurezza del settore. La polizia provinciale di Ferrara è stata impegnata per la vigilanza venatoria in 315 servizi, con più di 400 cacciatori controllati. Sono stati elevati in totale 126 verbali amministrativi. Nell'attività di vigilanza donne e uomini in divisa della Provincia sono stati coadiuvati dalle Guardie giurate volontarie venatorie, che hanno contribuito ai servizi elevando 25 sanzioni amministrative. “Durante la stagione – fa un bilancio la comandante, Roberta Artioli - non si sono verificati incidenti e le sanzioni sono state nella maggioranza per il mancato rispetto delle distanze dei cacciatori dalle abitazioni e per l’errata o mancata segnatura sull’apposito tesserino venatorio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
