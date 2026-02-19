Fine del regime o attacco concentrico? Giorni cruciali per l’Iran
Il presidente Donald Trump ha deciso di agire contro l’Iran, accusato di destabilizzare la regione. La mossa potrebbe essere un attacco deciso, con obiettivo di colpire le strutture militari e i comandanti chiave. Secondo fonti americane, l’azione potrebbe scattare nelle prossime ore, dopo settimane di tensioni cresciute tra Washington e Teheran. La decisione si basa su recenti attacchi a navi commerciali e droni, che hanno alimentato il timore di un’escalation militare. La situazione resta molto delicata e in evoluzione.
Strike, abbattete tutti i birilli del regime di Teheran. Sarà pressappoco questo l’ordine d’attacco del presidente Donald Trump che all’alba di uno dei prossimi giorni, secondo Cnn, Cbs e New Work Times, farà molto probabilmente scattare l’intervento americano contro l’Iran degli ayatollah e dei pasdaran. A trasformare gli spiragli di pace diplomatici di Ginevra nei venti di guerra del Golfo é stata l’evidente inconsistenza delle trattative avviate da Teheran, che nel frattempo continua a massacrare manifestanti ed oppositori e, soprattutto, prosegue in segreto a sviluppare il programma nucleare per realizzare l’atomica con l’apporto di Russia e Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net
Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisiLe proteste in Iran del 2026 riflettono un deterioramento economico e politico.
Iran, la polizia del regime lancia l’ultimatum ai manifestanti: “Avete tre giorni per arrendervi”Le autorità di polizia iraniane hanno emesso un ultimatum di tre giorni ai manifestanti, che da oltre 20 giorni protestano contro il regime.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Regime forfettario 2026: tutte le regole; La sfida Iran non ha soluzioni immediate; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Kamza: costruire un desiderio collettivo.
Donald scopre le carte, punta al greggio e alla fine del regimeLa lotta al traffico di droga come pretesto per mettere le mani sulle imponenti risorse petrolifere del Venezuela e porre fine al regime di Nicolas Maduro, inviando un segnale chiaro a tutta l'America ... ansa.it
La fine del regime di AssadLa Siria che appare sulle mappe mondiali corrisponde al territorio ottenuto dalla Francia nel 1919, quando divise con i britannici i territori dell'Impero Ottomano sconfitto. Il Libano fu escluso da ... ilgiornale.it
A un anno e mezzo dalla caduta del regime di Bashar al-Assad e dalla fine della guerra in Libano, un nuovo sondaggio fotografa l’opinione pubblica siriana e libanese che mette in luce un forte ridimensionamento dell’influenza del regime iraniano nei due Pa facebook
Con la rimozione di Nicolás Maduro, che ha provocato la fine di fatto del regime fondato da Hugo Chávez, ormai l’Avana può contare solo sulle scarse forniture petrolifere ancora garantite da Mosca. di #MaurizioGuaitoli x.com