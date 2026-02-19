Il presidente Donald Trump ha deciso di agire contro l’Iran, accusato di destabilizzare la regione. La mossa potrebbe essere un attacco deciso, con obiettivo di colpire le strutture militari e i comandanti chiave. Secondo fonti americane, l’azione potrebbe scattare nelle prossime ore, dopo settimane di tensioni cresciute tra Washington e Teheran. La decisione si basa su recenti attacchi a navi commerciali e droni, che hanno alimentato il timore di un’escalation militare. La situazione resta molto delicata e in evoluzione.

Strike, abbattete tutti i birilli del regime di Teheran. Sarà pressappoco questo l’ordine d’attacco del presidente Donald Trump che all’alba di uno dei prossimi giorni, secondo Cnn, Cbs e New Work Times, farà molto probabilmente scattare l’intervento americano contro l’Iran degli ayatollah e dei pasdaran. A trasformare gli spiragli di pace diplomatici di Ginevra nei venti di guerra del Golfo é stata l’evidente inconsistenza delle trattative avviate da Teheran, che nel frattempo continua a massacrare manifestanti ed oppositori e, soprattutto, prosegue in segreto a sviluppare il programma nucleare per realizzare l’atomica con l’apporto di Russia e Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fine del regime o attacco concentrico? Giorni cruciali per l’Iran

