fincantieri apre ai fondi aumento da 500 milioni

Fincantieri ha deciso di aumentare il capitale di 500 milioni di euro, spinta dalla volontà di diversificare la composizione azionaria e migliorare la flessibilità strategica. La scelta deriva dalla necessità di rafforzare le risorse finanziarie senza coinvolgere direttamente i soci attuali, puntando sui fondi di investimento qualificati. Il consiglio di amministrazione ha approvato l’operazione, che prevede l’emissione di nuove azioni riservata esclusivamente a investitori specializzati. L’obiettivo è rendere più dinamico il controllo della società nel settore navale.

Un nuovo aumento di capitale per variegare l'azionariato e ottenere più flessibilità strategica. Queste sono le motivazioni alla base della mossa di Fincantieri, con il cda che ha deliberato di iniettare sul mercato - in un'operazione dedicata a soli investitori qualificati e senza opzione ai soci - 32.588.445 azioni ordinarie di nuova emissione. Pari, appunto, al 10% del capitale attuale. La decisione è stata presa in base alla delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'11 giugno 2024: allora era previsto, alla scadenza dei 18 mesi, la facoltà di fare un nuovo aumento di capitale dopo quello approvato per finanziare l'acquisizione di Wass. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

