Filippov primo medagliato tra atleti neutrali a Milano Cortina | Situazione difficile
(Adnkronos) – A Bormio arriva la prima medaglia per gli atleti individuali neutrali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È l’argento di Nikita Filippov, nella sprint maschile di sci alpinismo di oggi, giovedì 19 febbraio. Nato in Russia nel 2002, Filippov ha chiuso dietro allo spagnolo Oriol Cardona Coll e davanti al francese Thibault Anselmet.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
02/02 – Scontri di Torino, è bagarre politica – Trattative tra Usa a Iran – Gli atleti russi ai Giochi di Milano-Cortina come neutraliLa tensione a Torino sale di nuovo.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, la FIS autorizza i primi 9 atleti neutrali a prendere parte alle qualificazioniIl 2 dicembre scorso, il TAS ha annullato il divieto per atleti russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni olimpiche, consentendo loro di competere alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Verso la chiusura di Milano-Cortina 2026: Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera all’Arena di Verona. Due ori storici, simbolo di un’Italia che lotta e vince. Le gare continuano fino a domenica. Avanti Azzurri, fino all’ultimo metro! x.com