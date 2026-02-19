Ficus al Massimo

Il 21 e 22 febbraio, il museo della cucina Garum apre le sue porte dalle 10:30 alle 20 per l’evento Ficus al Massimo. L’iniziativa propone esposizioni di piante e laboratori pratici dedicati agli appassionati di botanica. I visitatori potranno scoprire varietà rare di ficus e partecipare a dimostrazioni di potatura e cura delle piante. L’evento si svolge in via dei Cerchi 87, nel cuore della città. L’appuntamento si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire la loro passione per il verde.

Il 21 e 22 febbraio, dalle 10:30 alle 20, torna al Garum – Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87. Due piani espositivi e una corte esterna accolgono artigiani, designer, flower designer, illustratori e vintage reseller provenienti da tutta Italia, in un percorso che trasforma la visita in scoperta. Moda sostenibile, pezzi unici, illustrazioni, flower design, editoria indipendente, poster, gioielli, home decor, vintage ricercato, libri e vinili da collezione convivono in un contesto museale che diventa spazio vivo, dinamico, aperto alla città. Belinda. Ogni collezione nasce dall'idea che l'identità possa diventare segno visivo: colori, simboli e parole si fondono in un linguaggio grafico distintivo. Con FICUS AL MASSIMO la scena creativa entra in un luogo simbolo della Roma antica. Creatività indipendente tra le mura della storia millenaria di Roma. Davanti all'imponente Circo Massimo, l'1 e 2 marzo dalle 10.30 alle 20.00, torna il caratteristico mercatino di artigianato, vintage e design. FICUS AL MASSIMO > 21•22 Febbraio dalle 10:30 alle 20:00 •Artigianato selezionato •Vintage