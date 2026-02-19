Fiamme nella sala slot | notte di paura

Nella notte, un incendio ha colpito la sala slot di via Salvo D’Acquisto a Caserta, scatenando il panico tra i presenti. Le fiamme sono divampate all’interno del locale, situato all’angolo con via Ruta, causando danni consistenti e costringendo i clienti a fuggire in fretta. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta un corto circuito. Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area. La sala resterà chiusa fino a nuovo avviso.

Notte di paura in via Salvo D’Acquisto a Caserta. Un incendio si è sviluppato all’interno della sala slot, ubicata all’angolo con via Ruta. Nel cuore della notte, le sirene del sistema antifurto dell’attività commerciale hanno iniziato a suonare con insistenza svegliando i residenti dal sonno. Qualcuno ha pensato a un furto, poi con il fumo che ha iniziato a far capolino dall’interno della sala da gioco la situazione si è delineata: c’è un incendio. Immediato l’allarme lanciato ai centralini del 115. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal vicino comando provinciale di via Falcone.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Paura nella notte a Padula: in fiamme un fienile Capodanno di paura a Milazzo: fiamme nella notte, famiglie evacuateNella notte di Capodanno a Milazzo, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via XX Settembre, causando l’evacuazione delle famiglie coinvolte. The Time Machine | A Journey Through Time and Space Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ucciso nella sala slot, condannato il killer; A Ostia è stata scoperta una sala giochi clandestina; Ostia, la Guardia di finanza chiude una sala giochi clandestina: c'erano anche minorenni; Incendio alla Garbatella: fiamme in un appartamento, 20 evacuati. Fiamme nella sala slot: notte di pauraNel cuore della notte, le sirene del sistema antifurto dell’attività commerciale hanno iniziato a suonare con insistenza svegliando i residenti dal sonno. Qualcuno ha pensato a un furto, poi con il ... casertanews.it MARINO NIOLA: CON IL SANNAZARO NON SI È INCENDIATA UNA SEMPLICE SALA TEATRALE. AD ANDARE IN FIAMME.. x.com Continua l'attività delle Fiamme Gialle di Varese contro il gioco illegale. I finanzieri della Compagnia di Gallarate nella sala hanno trovato anche un croupier già denunciato in passato per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Denunciato il gestore facebook